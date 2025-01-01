Телата на "най-малко 101 убити, сред които 35 деца, няколко жени и възрастни хора, са били откарани в болници след израелски въздушни удари в рамките на по-малко от 12 часа" в ивицата Газа, заяви днес Махмуд Басал, говорител на Гражданската защита, хуманитарна организация, действаща под ръководството на "Хамас", предаде АФП.

Представители на пет болници в палестинската територия потвърдиха това число.

Броят на жертвите растеше непрекъснато, като първоначално беше съобщено за 60 загинали, а след това числото стана 81, съобщи Асошиейтед прес. Например директорът на болница "Аш Шифа" Мохамед Абу Селмия заяви, че болницата е приела още 21 тела на загинали при ударите, сред които седем жени и шест деца.

Той каза, че очаква броят на жертвите да се увеличи, тъй като много от 45-та ранени, приети в болницата в град Газа, са в критично състояние, сред които 20 деца.

Новата информация дойде, след като израелската армия обяви, че примирието е в сила отново, след като извърши тежки въздушни удари в Газа. Тя заяви, че израелските сили ще продължат да спазват споразумението за примирие, но ще реагират решително на всяко нарушение на споразумението.