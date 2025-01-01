Агенцията за гражданска защита на Газа съобщи, че Израел е извършил серия въздушни удари, въпреки че в региона продължава да действа споразумение за прекратяване на огъня. Според агенцията, която функционира като спасителна служба под ръководството на Хамас, най-малко двама души са загинали, след като една от ракетите е поразила къща в град Газа.

Офисът на премиера Бенямин Нетаняху съобщи, че той е наредил „мощни удари“ по Ивицата Газа, на фона на обвинения, че Хамас нарушава примирието. Министърът на отбраната Израел Кац обвини групировката в нападение срещу израелски войници.

„Терористичната организация Хамас ще плати висока цена за атаката срещу войниците на ЦАХАЛ и за нарушаването на споразумението за връщане на телата на заложниците“, заяви Кац. Той добави, че атаката представлява „преминаване на червена линия“, на което Израел ще отговори с решителна сила.

Агенцията за гражданска защита на Газа съобщи за най-малко три удара, а главната болница „Ал-Шифа“ потвърди, че една от ракетите е паднала в задния ѝ двор.

Хамас бе заявил готовност да предаде тялото на още един заложник, съгласно условията на примирието, но отложи предаването, като обвини Израел, че ескалацията ще попречи на издирването и възстановяването на телата.

По-рано групировката бе предала частични останки, които според израелските власти принадлежат на заложник, чието тяло вече е било върнато преди около две години — действие, определено като нарушение на споразумението.

На кадри на АФП се виждат маскирани бойци на Хамас, които излизат от тунел, носейки тяло, увито в бял найлонов чувал — смята се, че това е заложникът, чието предаване е било планирано. Зад тях върви тълпа от мъже и деца, някои от които заснемат сцената с мобилните си телефони.

„Искаме да си починем“



Форумът на семействата на заложниците и изчезналите призова израелското правителство да реагира решително на действията на Хамас, заявявайки, че групировката съзнателно прикрива местонахождението на останалите тела.

Говорителят на Хамас Хазем Касем отхвърли обвиненията, че организацията разполага с информация за всички загинали заложници, като обясни, че израелските бомбардировки са разрушили множество райони и направили издирването изключително трудно.

„Движението е решено да предаде телата на израелските пленници веднага след като бъдат открити“, заяви той.

Според здравното министерство на Газа, най-малко 94 души са били убити от израелски огън след началото на примирието, което според Хамас показва, че Израел също нарушава споразумението.

На място в Газа жители изразяват страх, че войната ще се поднови.



„Сега обвиняват Хамас, че бави процеса, и това е претекст за нова ескалация и война“, споделя 60-годишният Абдул-Хай ал-Хадж Ахмед. „Искаме да си починем. Вярвам, че войната ще се върне.“