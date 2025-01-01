Израел няма да приеме присъствието на турски въоръжени сили в ивицата Газа като част от американския план за окончателно прекратяване на войната в палестинската територия. Това заяви израелският външен министър Гидеон Саар.

Планът на президента на САЩ Доналд Тръмп предвижда създаването на международни сили в Газа, които да гарантират крехкото примирие, започнало този месец и прекратило двугодишната война между Израел и палестинската въоръжена групировка Хамас. Все още обаче не е ясно дали арабски и други държави са готови да изпратят свои войски в състава на тези сили.

„Държавите, които искат или са готови да изпратят въоръжени сили, трябва поне да бъдат честни спрямо Израел“, каза Саар на пресконференция в Будапеща.

Отношенията между Израел и Турция, които някога бяха топли, се влошиха рязко по време на войната в Газа, след като турският президент Реджеп Тайип Ердоган остро осъди разрушителната въздушна и сухопътна кампания на Израел в палестинския анклав.

„Турция, ръководена от Ердоган, възприе враждебен подход към Израел“, заяви Саар, говорейки редом до унгарския си колега Петер Сиярто.

„Затова не е разумно да позволим на техните въоръжени сили да влизат в ивицата Газа. Няма да се съгласим с това и вече го заявихме на нашите американски приятели“, подчерта израелският министър.

Макар администрацията на Тръмп да изключва изпращането на американски войници в Газа, Вашингтон води разговори с Индонезия, Обединените арабски емирства, Египет, Катар, Турция и Азербайджан относно участието им в многонационалните сили.

Миналата седмица израелският премиер Бенямин Нетаняху намекна, че е силно против евентуална роля на турските сили за сигурност в Газа. На 26 октомври той заяви, че Израел сам ще реши кои чуждестранни сили да бъдат допуснати в палестинската територия.

Американският държавен секретар Марко Рубио, който беше на посещение в Израел с цел укрепване на примирието, каза, че международните сили трябва да се състоят от „държави, с които Израел се чувства комфортно“. Той не коментира евентуалното участие на Турция.