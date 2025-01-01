Израелските власти са идентифицирали останките, предадени от Хамас, като принадлежащи на трима заложници, отвлечени от групировката през октомври 2023 г.

Това заявиха от канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху, предаде АФП.

„След приключване на процеса по идентификация... представители на Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ) уведомиха семействата на загиналите заложници, че техните близки са върнати в Израел и идентифицирани“, се посочва в изявлението.

Останките принадлежат на капитан Омер Нойтра, 21-годишен по време на отвличането; редник Оз Даниел, на 19 години; и полковник Асаф Хамами, 40-годишен — най-високопоставеният офицер, убит от Хамас.