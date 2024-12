В Италия се провежда мащабна операция за спасяването на спелеоложка, която е заседнала на повече от 500 метра под земята след падане, предаде ДПА.

Повече от 100 спасители работеха в планините близо до северния италиански град Бергамо. Жената, която е на 32 години, е получила множество фрактури при падането в пещерата "Абисо буено фонтено". Тя е пропадала в същата пещера и преди - през юли 2023 г. , когато е била спасена след два дни.

Пещерната изследователка е член на проект, който от няколко години работи в огромната пещера на северния бряг на езерото Изео. Една от целите на проекта е да се създадат точни карти.

Major #rescue operation in #Italy to save trapped caver #AletihadNewsCenter #Europe #ottaviapiana pic.twitter.com/JdGrZg8Avy

Според спасителните служби преди два дни жената е изследвала непозната досега част от пещерата. Докато се спускала в тесен тунел, тя загубила опора и се плъзнала няколко метра надолу. След това спътниците ѝ вдигнали тревога.

Спасителите изразяват увереност, че ще успеят да върнат пострадалата жена на повърхността. На място са пристигнали лекари. Тя помолила екипа да предаде съобщение на нейния партньор, че е "добре".

Мястото на инцидента се намира на около четири часа пеша от входа на пещерата. Спасителите са използвали експлозиви, за да разширят някои особено тесни проходи, за да могат да преминат носилки.

Proseguono le operazioni per riportare in superficie Ottavia Piana, la speleologa rimasta intrappolata in una grotta di Bueno Fonteno, in provincia di Bergamo pic.twitter.com/S4ePi69l8L