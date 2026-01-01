Астронавтите от мисията „Артемис II“ на НАСА постигнаха исторически успех, след като поставиха нов рекорд за най-голямо разстояние, на което хора са се отдалечавали от Земята – 406 773 километра. Така беше подобрен досегашният рекорд от 400 171 км, поставен от екипажа на „Аполо 13“ през 1970 г.

Постижението е част от 10-дневната мисия около Луната и обратно – първото пилотирано пътуване извън орбитата на Земята от повече от половин век насам. Макар астронавтите да не кацат на лунната повърхност, космическият кораб „Орион“ извършва пълно облитане на естествения спътник на Земята.

Вижте уникални кадри на Земята, изпратени от астронавтите от мисията „Артемис 2“ (СНИМКИ)

По време на полета екипажът навлезе в т.нар. лунна сфера на влияние – зона, в която гравитацията на Луната е по-силна от земната. Именно това притегляне ще бъде използвано, за да ускори кораба и да го насочи обратно към Земята.

Кулминацията на мисията включва и преминаване зад Луната, когато за около 40 минути връзката с центъра за управление в Хюстън ще бъде напълно прекъсната. В този момент четиримата астронавти ще останат сами в дълбокия Космос.

Мисията на НАСА за облитащ полет край Луната е готова за старт

„Ние надминаваме най-голямото разстояние, на което хора някога са се отдалечавали от Земята“, заяви член на екипажа, подчертавайки, че постижението е в чест на предишните поколения космически изследователи и с призив рекордът скоро да бъде подобрен.

Мисията вече предостави и безпрецедентни гледки към Луната. Астронавтите показаха изображения както на близката, така и на далечната ѝ страна – включително на огромния басейн Ориентале, който за първи път е наблюдаван в цялост от хора.

Мисия „Артемис 2“: Астронавти летят към Луната за първи път от половин век

В емоционален момент екипажът предложи кратер на Луната да бъде наречен на името на покойната съпруга на командира Рийд Уайзман.

От НАСА определят напредъка като значимо постижение, което отваря нов етап в изследването на дълбокия Космос. „Артемис II“ не само връща хората към Луната, но и поставя основата за бъдещи мисии, които ще отведат човечеството още по-далеч.