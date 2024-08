⚡️WSJ journalist Evan Gershkovich and ex-U.S. Marine Paul Whelan are among 26 prisoners included in a major prisoner exchange between Russia and the West, per Reuters.



A Russian government plane has landed in Ankara, where the exchange is taking place.



📷: Suspilne / Youtube pic.twitter.com/5zVDQChpI3 — UNITED24 Media (@United24media) August 1, 2024

❗️ Alsu Kurmasheva, a Russian-American journalist sentenced to six-and-a-half years in prison for “spreading fake news” about the Russian military, is set to be released as part of the prisoner swap, CBS reports. pic.twitter.com/ukzBUtg5KC — Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) August 1, 2024

BREAKING NEWS:



THE BIDEN ADMINISTRATION HAS SECURED THE RELEASE OF PAUL WHELAN AND EVAN GERSHKOVICH FROM RUSSIA.



ARE YOU HAPPY AMERICAN DIPLOMACY NEVER STOPS WORKING?



YES OR NO 🇺🇲💙🌊 pic.twitter.com/r5visFJjwW — QUE DIZZLE(D) 🇺🇲💙🌊🏳️‍🌈 (@dizzle_que) August 1, 2024

Националната разузнавателна организация на Турция МИТ проведев последно време в Анкара, съобщиха за БТА от Дирекцията по комуникации към турското президентство.По време на акцията е извършенаот затвори от седем държави (САЩ, Германия, Полша, Словения, Норвегия, Русия и Беларус).Десет затворници, сред които и, са изпратени в Русия, тринадесет затворници - в Германия, трима затворници - в Съединените щати.Сред разменените затворници са журналистът от "Уолстрийт джърнъл"и американският морски пехотинец, лишени от свобода в Руската федерация,, лишен от свобода в Беларус,и полковникът от ФСБ, лишени от свобода в Германия.В рамките на операцията затворниците бяха транспортирани до Турция със седем самолета, включително два от САЩ и по един от Германия, Полша, Словения, Норвегия и Русия.По-рано стана ясно, че предстои най-голямата размяна на затворници между Русия и Запада от Студената война насам. Според BBC сред освободените трябва да бъде и радиожурналистаГерманското новинарско списание Der Spiegel съобщава, че като част от голяма размяна на затворници с Русия,, идентифициран от германски служители като, пътува за Турция.Той излежаваше доживотна присъда за убийството през 2019 г. на противник на Кремъл в берлински парк., противник на Кремъл с двойно руско-британско гражданство, е един от онези задържани, чието, което подхранва очакванията, че той също може да бъде освободен, пише BBC. Неговото име обаче не е сред обявените.На 19 юни тази година съд в Екатеринбург призна за виновени го осъди на 16 години затвор.32-годишният репортер на в. "Уолстрийт джърнъл" бе изпратен даРуската прокуратура твърди, че, произвеждаща танкове, които се използват в Украйна. Това беше първото заведено в Русия дело срещу американски журналист от края на Студената война., ветеран от морската пехота на САЩ, беше задържан за шпионаж през 2020 г.руско-американска журналистка, бе осъдена на шест години и половина затвор за „разпространение на фалшиви новини“ за руската армия.