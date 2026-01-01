Иран потвърди смъртта на командира на военноморските сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) Алиреза Тангсири. Той е починал от раните си, съобщиха ирански медии, позовавайки се на изявление на гвардията.

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви в четвъртък, цитиран от Ройтерс, че при "прецизна и смъртоносна операция", израелската армия е ликвидирала Тангсири заедно с други представители на военноморското командване на КГИР.

„Снощи, в рамките на прецизна и смъртоносна операция, израелските въоръжени сили ликвидираха командира на военноморските сили на Революционната гвардия Тангсири и висши офицери от военноморското командване“, заяви Кац във видеообръщение.

„Човекът, който беше пряко отговорен за терористичната операция по миниране и блокиране на Ормузкия проток, беше взривен и ликвидиран“, каза той, цитиран от АФП.

От началото на съвместните американско-израелски удари срещу Иран на 28 февруари Израел обяви, че е ликвидирал няколко високопоставени ирански длъжностни лица, сред които върховният лидер Али Хаменей и влиятелният ръководител на службите за сигурност на Ислямската република Али Лариджани.

През последните дни израелските сили нанесоха няколко удара, насочени срещу военноморските сили на Иран.

Миналата седмица израелски въздушни удари поразиха няколко ирански военноморски кораба в Каспийско море, включително такива, оборудвани с ракетни системи, спомагателни кораби и патрулни лодки.