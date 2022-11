Иран издаде серия от смъртни присъди, докато протестите на жените срещу смъртта на Махса Амини навлязоха в трети месец, а при сблъсъците през нощта загинаха най-малко шестима души.

Уличното насилие избухна в цял Иран през нощта, когато протестите се засилиха на годишнината от смъртоносните репресии през 2019 г.



Иран издаде първа смъртна присъда на участник в протестите, които разтърсват страната

Амини, 22-годишна иранка от кюрдски произход, почина в ареста на прословутата морална полиция след задържането ѝ за предполагаемо нарушение на строгия ирански кодекс за облеклото на жените.

"Ние ще се борим! Ще умрем! Ще си върнем Иран!" - се чува как десетки протестиращи скандират около огън на улица в Техеран във видеоклип, публикуван от социалния медиен монитор 1500tasvir.







В широко разпространено видео, потвърдено от АФП, силите за сигурност изглежда откриват огън по десетки пътници на метростанция в Техеран, което ги кара да се блъскат и да падат един върху друг на перона.

На друго проверено видео се вижда как членове на силите за сигурност, включително цивилни служители, нападат жени без хиджаб във влак на метрото.





Anywhere in the world,shooting citizens directly at the subway station’s a terrorist operation.



Today,Iran’s the only place where the terrorists are police officers & government officials,ordered by the leadership,#Khamenei the killer#IranRevolution#IslamicRepublicTerrorists pic.twitter.com/BCtg8JwatP