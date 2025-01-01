/ GettyImages
Тръмп ще води церемонията в памет на консервативния активист Кърк

Хиляди млади хора се събраха днес на траурната церемония в Солун в памет на Чарли Кърк – основател на Turning Point USA и една от най-влиятелните фигури в консервативното младежко движение в САЩ, съобщава CNN.

Стадионът, където се провеждаше службата, бе изпълнен предимно с млади хора, вдъхновени от посланията на Кърк, свързани с вярата, свободата на словото и диалога между различни гледни точки.

 

 

„Той беше готов за разговор. Мисля, че сме загубили желанието да разговаряме с противоположни мнения … и мисля, че Чарли наистина се опита да преодолее тази пропаст“, споделя Карла Сото Перес, студентка от Grand Canyon University, която тръгнала в 2 часа сутринта, за да присъства на събитието.

п
GettyImages

Нейната приятелка Емили Блуменшайн добавя, че се е почувствала задължена да присъства в знак на солидарност с посланията на Кърк: „Нашето поколение, особено заради това, което той направи за нас, най-малкото, което можем да направим, е да покажем, че заставаме зад християнството и истината.“

Люк Браво от Фресно, Калифорния, признава, че убийството на Кърк го е засегнало дълбоко.

Чарли Кърк бе разпознат като лидер, който успя да мобилизира и вдъхнови млади консерватори в САЩ, а смъртта му предизвика вълна от реакции и подкрепа за неговото семейство и кауза.

 

 

Последвайте ни

Свят