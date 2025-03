Хиляди хора са се събрали пред централата на Народнорепубликанската партия (НРП) в центъра на турската столица, за да протестират срещу ареста днес на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу и редица други високопоставени представители на най-голямата опозиционна сила в Турция. Това предаде кореспондентът на БТА Нора Чолакова.

"ПСР ще си плати" (ПСР - управляващата Партия на справедливостта и развитието на президента Реджеп Тайип Ердоган - бел.ред.), "Екрем Имамоглу - президент", "Всичко ще бъде наред", скандираха участниците в митинга. Чуват се и лозунги срещу фашизма.

Кметът на Истанбул с първо съобщение след ареста: Моят народ ще даде необходимия отговор

Арестите бяха извършени рано тази сутрин, само дни преди очакваното официално решение на опозиционната НРП за издигане на кандидатурата на кмета Имамоглу за президентския пост. В неделя, 23 март, предстоят вътрешни избори на НРП за определяне на партийния кандидат за президент, като Имамоглу бе смятан за най-вероятния избор и самият той обяви по-рано този месец кандидатурата си неофициално.

Главната прокуратура на Истанбул съобщи, че е повдигнала обвинения в „корупция, за взимане на подкупи и сътрудничество с терористи“ срещу задържания кмет на града и още над 100 души.

На демонстрацията в Анкара днес са представители на редица синдикати, а също така и на други опозиционни партии.

