Десетки хиляди души в истанбулския квартал Байрампаша участваха снощи в протестен митинг на турската основна опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП) под наслова “Народът отстоява волята си”, предаде кореспондентът на БТА Нахиде Дениз.

Митингът, който се състоя в парка "Яхия Кемал паша", бе 45-ата поредна демонстрация в подкрепа на арестуваните и отстранени от длъжност кметове на НРП, сред които е и градоначалникът на Истанбул Екрем Имамоглу. НРП организира такива митинги всяка сряда в различни квартали на мегаполиса от 19 март насам.

Имамоглу, който е смятан за основния политически опонент на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, беше задържан на 19 март по обвинения в корупция, като на 23 март съдът удължи мярката за задържането му, а няколко дни по-късно общинският съвет в Истанбул го отстрани от поста. Тези събития предизвикаха вълна от протести, определяни като най-мащабните в Турция от 2013 г. насам, а при тях се стигна до задържането на множество протестиращи, сред които и голям брой студенти.

На митинга снощи участваха депутати от опозицията, както и представители на НРП от други райони.

Демонстрантите носеха знамена и плакати с надписи “Свобода за кметовете”, ”Имамоглу президент” и скандираха ”Или заедно, или никой “,”Рамо до рамо срещу фашизма“, ”искаме избори”, "(Управляващата партия на президента Реджеп Тайип Ердоган) ПСР ни обрече на бедност”, информира агенцията.

По време на митинга също така беше прочетено послание от Имамоглу, който се намира в затвора в Силиври.

В речта си председателят на Народнорепубликанската партия Йозгюр Йозел говори за драстичното намаляване на пенсиите и минималната заплата и обезценяването на турската лира при управлението на Партията на справедливостта и развитието (ПСР).

Разследват лидера на турската опозиция заради критики срещу Ердоган

Той призова президента Ердоган да насрочи предсрочни избори на 2 ноември т.г.

“Ердоган, не можеш да бягаш от народа, не можеш да бягаш от урните. Ако ни послуша и донесе урните пред нас, ще го победим. Колкото и да се кандидатира, в крайна сметка ще дойдем на власт“, заяви Йозел на митинга, цитиран от телевизионния канал "Сьозджю".

Председателят на НРП посочи също така, че публично ще съобщи нови, негативни факти за ПСР и за разследването, което се води срещу кметовете, съобщиха проопозиционните медии Ода ТВ и Халк ТВ.

В същото време Републиканската прокуратура в Истанбул е започнала разследване срещу Йозел заради негово изказване от вчерашния митинг, ”което съдържа обида към президента (чрез) „грозен“ политически език и заплашителни послания“, съобщи ТРТХабер.

Междувременно днес управляващата Партия на справедливостта и развитието отбелязва 24-годишнина от основаването си. Програмата за годишнината предвижда тържествени прояви в столицата Анкара с участието на турския президент.

Ердоган обяви вчера, че се предвижда нови членове да се присъединят към партията, информира ТРТ Хабер.

Според местните медии това ще бъде кметицата на голямата община Айдън Йозлем Черчиоглу и нейният екип. В продължение на три мандата Айдън бе част от опозиционната Народнорепубликанска партия и се считаше за една от основните в Егейския регион.

Очакваното включване на екипа на Айдън в ПСР е силен удар върху НРП, посочват проопозиционните медии.