Пийт Хегсет, номинацията на Доналд Тръмп за министър на отбраната, обеща, че няма да изпие и “капка алкохол” ако бъде одобрен от Сената. Това съобщиха от USA Today.

“Така виждам ролята си като министър на отбраната. Няма да пия (алкохол), изобщо. Това не е трудно, не е проблем за мен. Когато и да ми се обадите, 24/7, ще говорите с напълно трезвен Пийт”, заяви кандидатът в интервю с американската журналистка Мегън Кели.

"This is the biggest deployment of my life, and there won't be a drop of alcohol on my lips while I'm doing it."



— Pete Hegseth pledges to not drink alcohol while serving as defense secretary if the Senate confirms him to the role pic.twitter.com/sLGx6OmmiC