Няколко европейски страни се борят с екстремни горещини и пожари.

Югозападна Франция беше обхваната от силна гореща вълна, като температурите на места в департаментите Шарант и Од достигнаха до 43 градуса, предаде АП.

В департамент Од, известен с много лозя и растителност, все още има разположени стотици пожарникари по склоновете, където миналата седмица огромен пожари изпепели 16 000 хектара площ. Въпреки че огънят там вече е овладян, властите предупреждават, че няма как да бъде напълно изгасен още седмици напред, тъй като все още тлеят отделни огнища.

Френската метеорологична служба обяви най-високият червен код за горещини в 12 департамента, обхващащи райони от Атлантическия бряг до средиземноморските равнини. Оранжев код е в сила за още 41 департамента, включително в съседна Андора.

На снимки в социалните мрежи се виждат празни улици във Валанс, жители, покриващи прозорците си с алуминиево фолио, за да отблъснат жегата, и туристи, търсещи сянка под чадъри край река Гарона в Тулуза. Горещата вълна започна в петък и се очаква да продължи до края на тази седмица. Тя вече се придвижва на север, като се прогнозират температури от 38 градуса в регион Център – долината на Лоара (Centre – Val de la Loire) и до 34 градуса в столицата Париж.

Съседна Германия също се подготвя за интензивна гореща вълна, съобщи ДПА.

Метеоролозите прогнозират, че до средата на седмицата температурите ще достигнат близо 40 градуса. Германската метеорологична служба съобщи, че жегата постепенно ще се усилва, като към края на седмицата все пак се очакват гръмотевични бури, които може да облекчат горещините.

В Южна Германия максималните температури днес достигнаха 32 градуса, като утре се очаква температурите да стигнат между 30 и 36 градуса, а температурата през нощта да бъде над 15 градуса. Горещата вълна ще стигне вдругиден и на североизток, където се очакват стойности между 31 и 38 градуса.

В същото време пожарникари в Северозападна Испания се борят с горски пожар, който е засегнал обект от римската епоха и е принудил стотици жители да се евакуират. Усилията по овладяване на огъня срещат много трудности заради високите температури и ветрове със скорост до 40 км/ч, съобщи регионалният министър на околната среда Хуан Карлос Суарес-Киньонес.

Португалия се бори с няколко пожара

Около 700 души остават извън домовете си, а четирима – включително двама пожарникари – са пострадали леко. Пожарът избухнал в неделя близо до Лас Медулас – обект на световното наследство на ЮНЕСКО и древна римска златна мина, известна със своята впечатляваща червена скална панорама. Властите ще оценят щетите, след като пожарът бъде напълно овладян, а туристическият отдел на регионалното правителство планира техническа инспекция при подходящи условия. ЮНЕСКО описва мястото като „безспорно най-добре запазеното и най-представително сред всички минни райони на гръко-римския свят от класическата епоха“.

Испания е в хватката на жега вече седмица, като температурите в много райони достигат близо 40°C и подхранват пожари. Само в региона Кастилия и Леон през последните три дни са регистрирани 13 пожара, като някои от тях се смятат за умишлени. „Някои могат да бъдат обяснени с мълнии или сухи бури, но други имат смисъл само ако са предизвикани нарочно“, заяви министърът.

В съседна Португалия пожарникари се борят с три големи горски пожара в централната и северната част на страната. Най-големият, близо до град Транкозу, гори от събота и се гаси от над 650 пожарникари, подпомагани от шест самолета.