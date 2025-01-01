Транспондерът на самолета на председателката на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен е излъчвал силен GPS сигнал по време на целия полет. Това съобщиха от услугата за проследяване на полети Flightradar24 на Facebook страницата си.

Според публикацията им полетът е трябвало да продължи 1 час и 48 минути, но е закъснял с 9 минути, кацайки в Пловдив след 1 час и 57 минути.

Припомняме, че вчера стана ясно, че самолетът на Фон дер Лайен е загубил достъп до GPS навигацията си при приближаване към летището в Пловдив на 31 август (неделя). Българското правителството и ЕК потвърдиха информацията, която бе разпространена от "Файненшъл таймс", като изразиха съмнения, че най-вероятно става въпрос за руска атака.

Председателката на ЕК пристигна в България, за да се срещне с премиера Росен Желязков и да посети ВМЗ - Сопот. Още в неделя стана ясно, че полетът ѝ ще се забави, но това беше оправдано с лоши метеорологични условия. По време на пресконференцията си у нас тя заяви: „Путин не се е променил и няма да се промени. Той е хищник. Може да бъде удържан единствено чрез силно възпиране“.