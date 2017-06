Експлозии и стрелба в курортен комплекс в Манила (СНИМКИ/ВИДЕО)

бяха чути ввъв, предадоха Ройтерс и ТАСС, като се позоваха на местната телевизия Си Ен Ен Филипини. Екипи навече са пристигнали на място вв агломерацията на филипинската столица.Съобщава се за двама въоръжени нападатели. Има най-малко 25 ранени, предаде ТАСС, като се позова на вестник "Манила таймс". Ройтерс цитира властите за пожар на втория етаж на комплекса.Интернет порталът Еърлайв, което се намира наблизо, се издига дим. Все още не е ясно от какво е предизвикан.

JUST IN: Gunfire and explosions heard at Resorts World Manila, police tell @CNNPhilippines https://t.co/YqHnJpssP4 pic.twitter.com/payGCHGbeN