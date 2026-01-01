Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс пристигна тази сутрин в Швейцария за официалното начало на преговорите с иранските лидери за ограничаване на ядрената програма на Техеран и за укрепване на крехкото временно споразумение за прекратяване на войната в Иран, предаде Асошиейтед прес.

Рамковото споразумение беше подписано миналата седмица, а сега водещите преговарящи от САЩ и Иран са в 60-дневна надпревара, за да постигнат съгласие по техническите детайли, носещи огромни последствия за световната икономика и глобалната сигурност.

Първите дни от този двумесечен период обаче бяха усложнени от интензивния обмен на огън в Ливан между Израел и подкрепяната от Иран ливанска шиитска групировка „Хизбула“ - както и от последвалото съобщение на иранските военни, че са затворили Ормузкия проток - жизненоважен морски път, през който преминава около една пета от търгуваните в света количества нефт и природен газ.

Първоначално бе предвидено Ванс да пристигне още вчера в живописния швейцарски курорт „Бургенсток“, близо до Люцерн, но заминаването му от САЩ бе отложено, след като сраженията в Ливан ескалираха и иранските власти отмениха плановете си да присъстват на преговорите.

Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) оспори твърдението на Иран, че отново е затворил Ормузкия проток и заяви, че американските сили продължават да наблюдават ситуацията, за да гарантират, че трафикът по водния път продължава. Ванс заяви, че през последните дни през протока са преминали милиони барели петрол.

Ванс напусна САЩ веднага след като иранската държавна телевизия съобщи, че преговарящите от страна на Иран са пристигнали в Швейцария. В делегацията на Техеран са включени иранският главен преговарящ и председател на парламента на Иран Мохамад Багер Галибаф и министърът на външните работи Абас Арагчи, както и представители на централната банка и петролната индустрия на страната.

Вицепрезидентът на САЩ се присъединява към специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на президента Доналд Тръмп, които вече са на място, за да започнат да разглеждат техническите детайли на ядрените преговори.

В преговорите между САЩ и Иран ще участват също така премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф и главнокомандващият на пакистанските въоръжени сили фелдмаршал Асим Мунир, както и посредници от Катар.