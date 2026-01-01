Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс няма да отпътува за Швейцария, както беше планирано по-рано, за участие в преговори с Иран, съобщи говорител на Белия дом. Причината са неуредени логистични въпроси, свързани със следващия етап от преговорния процес.

„Както вицепрезидентът заяви на пресконференцията си, плановете за предстоящите технически преговори все още не са окончателно уточнени и американската делегация е готова да отпътува при първа възможност. Логистиката около тези разговори обаче никога не е била проста или предвидима“, се посочва в изявление на говорителя.

„Към момента вицепрезидентът няма да замине тази вечер. Ще предоставим актуална информация веднага щом има яснота относно следващите стъпки. Очакваме техническите разговори да започнат възможно най-скоро“, допълни той.

По-рано в четвъртък Ванс заяви, че възнамерява да пътува до Швейцария, макар да призна, че графикът остава несигурен.

Той добави, че техническите преговори, насочени към финализиране на евентуално споразумение, се очаква да започнат през уикенда. Ванс подчерта още, че „със сигурност възнамерява“ да оглави американския преговорен екип.

Планираното пътуване на Джей Ди Ванс е част от усилията на администрацията на президента Доналд Тръмп за напредък в непреките преговори с Иран относно ядрената му програма. През последните седмици Вашингтон и Техеран проведоха няколко кръга разговори с посредничеството на Оман, като целта е постигане на ново споразумение, което да ограничи иранските ядрени дейности в замяна на облекчаване на част от санкциите.

Техническите преговори се разглеждат като ключов етап от процеса, тъй като експертите от двете страни трябва да уточнят конкретните параметри на евентуална договореност. Въпреки заявената готовност за диалог, между Вашингтон и Техеран продължават да съществуват сериозни разногласия по въпроси като обхвата на ограниченията върху иранската ядрена програма, механизма за контрол и сроковете за премахване на санкциите.

Отлагането на пътуването на Ванс не се разглежда като прекратяване на дипломатическите усилия, а по-скоро като знак, че все още се уточняват организационните и процедурните детайли около следващата фаза на разговорите.