Двама души загинаха, след като горски пожар унищожи къща в селище в горски район в Северна Гърция, съобщи пожарната служба, цитирана от Ройтерс.

Пожарът избухна в местност с храсти вчера следобед, като се разпространи бързо заради силните ветрове и обхвана къщата, намираща се близо до село Лити, на около 25 км от Солун, съобщиха местните медии.

От пожарната служба съобщиха, че докато са гасили пожара, са открили тялото на мъж наблизо и са видели второ тяло вътре в къщата. Жена с изгаряния е била спасена от същия район.

Властите наредиха на жителите да се евакуират от селището и да се преместят на близко игрище.

Гърция и други средиземноморски страни се считат за горещи точки за горски пожари от учените поради бързо затоплящия се климат, като пламъците стават по-разрушителни през горещи и сухи лета.