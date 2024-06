В рядковдовица на лидера на групировката "Ислямска държава" сподели своя разказ за живота им. Ум Худайфа е първата съпруга наи е била омъжена за него, докато той ръководеше бруталното управление на ИД над големи части от Сирия и Ирак.Сега вдовицата еи е разследвана за престъпления, свързани с тероризъм.

