Ихо Митапо е природозащитник и ментор в приключенски туристически маршрути в отдалечен край на Североизточна Индия, но развитието на хидроенергетиката може завинаги да промени земята, която той нарича свой дом. Неговото племе Иду мишми и богатото биоразнообразие на Аруначал Прадеш са изправени пред предстоящото изграждане на най-големия язовир в Индия. Неговата общност отчаяно се опитва да запази местната дива природа и земите на предците си, съобщи Voice of America (VOA).



“Името ми е Ихо Митапо. Занимавам се професионално с рафтинг. Но през 2011 г. започнах да се занимавам с опазване на околната среда. Аз съм от рода Иду мишми. Ние живеем предимно в долината Дибанг, а също и в долините Сианг и Лохит. Общото ни население е около 15-16 000 души”, разказва мъжът.



Това е част сюжета на документален филм, озаглавен "Saving Our Land", продуциран от Юна Лий. Лентата е заснета в долината Дибанг, Ринг и в Аруначал Прадеш, регион в Североизточна Индия. Снимките по проекта започват през 2023 г., разказва Voice of America (VOA).



“Всички тези камъни, които виждате сега, често са покрити с вода. Преди 10 години главната река Дибанг е била изключително пълноводна. След това тя промени посоката си. Реката променя посоката си всеки сезон. Тя не е много далеч оттук, на около 8 километра напред. Това е мястото, където ще бъде построен язовирът”, разказва Ихо Митапо, докато кадри показват, как мъжът се разхожда в региона. Той показва мястото, на което Националната корпорация за хидроелектрически централи ще построи своя язовир.



“Това ще бъде най-големият язовир в Индия. Хората тук изобщо не са готови за това, и дори не можем да си представим, какво ще се случи, гледайки в бъдещето”, коментира Митапо.

Местното племе Иду мишми живее в отдалечен край на Североизточна Индия по границата между Китай и Тибет от векове, предава VOA.



“Винаги сме живели в тясна връзка с природата, ние искаме да продължим да живеем по този начин. Шаманите са много важни за хората от рода Иду, те са тези, които са опазили нашата култура. Те са тези, които се грижат да продължим да спазваме традиционните си правила. Имаме много ограничения относно убиването на определени животни, като например семейство котки”, разказва за традициите Митапо.



“Съществува стара легенда, която гласи, че първата ни майка е носила тигър в утробата си и го е родила, а едва след това се е родил човекът. Затова смятаме тигъра за по-голям брат. Ето защо никога не убиваме тигри. Имаме и гибони. Те са много лесна плячка. Лесно бихме могли да ги изтребим. Но убиването им винаги е било ограничавано и до днес. Не можем да сечем дърва, защото в тях живее дух”, допълва той.



В резултат на анимистичните (система от вярвания, която не приема разделението на тялото и душата - бел.ред.) ограничения, все още се срещат застрашени животни като тигри и гибони, съобщава VOA.



През 2018 г. Иду получи една от най-престижните награди в Индия. Тя се връчва за усилия, насочени към опазването на околната среда, предава порталът.



Индийското правителство одобри проекта за многофункционален язовир “Дибанг” през 2019 г. След като бъде построен, язовирът ще бъде висок 278 метра, с огромен резервоар от около 40 квадратни километра.



Индия има за цел да удвои капацитета на водноелектрическите си централи до 2030 г., съобщава Indiatimes. Планирани са повече от 168 големи хидроенергийни проекта в отдалечените щати на Североизточна Индия, включително десетки в Аруначал Прадеш, за да се постигне тази цел, предава VOA.



Безопасността на тези язовири обаче е проблем за жителите, особено след като някои новопостроени хидроенергийни проекти се срутиха след проливни дъждове през 2022 г., допълва порталът.



Протестите срещу плановете за изграждане на многофункционалния язовир “Дибанг”, намаляват след като бяха подложени на тежки репресии от страна на правителството. Повече от 600 000 вековни дървета ще бъдат отсечени, за да бъде изграден многофункционалния язовир “Дибанг” и язовир "Еталин", съобщава VOA.



Зони за опазване на околната среда (ЗООС) са все по-често срещано явление в общностите на коренното население по света, които са изправени пред мащабно развитие.



В допълнение към защитата на земята и животните, ЗООС имат за цел да създадат устойчиви доходи за жителите на селата чрез научни изследвания, ръководени от общността, и екотуризъм.



Снимки, заснети от ЗООС показват много по-голямо биоразнообразие на дивата природа отколкото в съседните защитени от държавата паркове, съобщава фондация Sanctuary Nature



В края на 2022 г. Консултативният комитет по горите на Индия отхвърля настоящото предложение за язовир "Еталин", позовавайки се на необходимостта от допълнителна оценка на въздействието върху околната среда.



Строителството на многофункционалния язовир “Дибанг” е в ход и се очаква да приключи до 2032 г., предава VOA.



