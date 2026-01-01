Бурята „Нилс“ във Франция взе втора жертва, а смъртоносната стихия продължава да причинява смущения в някои части на Франция и днес, предаде Асошиейтед прес.

Според метеорологичната служба "Метео Франс" опасенията от наводнения в югозападната част на страната продължават, въпреки че предупрежденията за вятър бяха отменени.

Storm #Nils has battered southern #France with winds topping 160 km/h, leaving one person dead and around 900,000 homes without power.



Authorities have issued red flood and avalanche alerts as swollen rivers and violent gusts threaten several regions 👇 pic.twitter.com/z9TqviXZRf — FRANCE 24 English (@France24_en) February 12, 2026

Говорителят на френското правителство Мод Брежон заяви по телевизионния канал Tе Еф 1, че Франция е регистрирала два смъртни случая, свързани с бурята „Нилс“: единия вчера в департамента Ланд, а втория „в последните часове“ в Тарн е Гарон.

Брежон каза, че втората жертва е мъж, който е бил намерен в градината си.

Бурята „Нилс“ връхлита Франция

Електроразпределителната компания „Енеди“ заяви, че бурята е оставила близо 900 000 души без ток в най-силния си момент. До днес сутринта компанията е възстановила електроснабдяването на около половината от засегнатите и е мобилизирала 3000 души персонал, включително 2100 техници.

"Метео Франс" запазва червен код за опасност от наводнения в департаментите Жиронда и Ло е Гарон , като ще остане така до утре заради сериозно покачване на нивото на река Гарона.

Службата съобщи, че бурята е била с „необичайна сила“ и е заляла западното крайбрежие на Франция през нощта между сряда и четвъртък, а сега се е преместила на изток към Европа.