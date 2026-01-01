Деветнадесет департамента във Франция по крайбрежието на Атлантическия океан и на Средиземно море обявиха днес оранжев код за опасно време поради преминаването на бурята "Нилс", съобщи метеорологичната служба на Франция, цитирана от Франс прес.

"Бурята ще достигне атлантическото крайбрежие днес вечерта и в четвъртък ще се премести към Лионския залив, а след това към Корсика. Очакваните пориви на вятъра са от 120 до 140 км/ч в близост до океана, от 100 до 110 км/ч във вътрешността на Югозападна Франция с локални пикове, които могат да бъдат по-силни при проливни дъждове и да достигнат от 130 до 150 км/ч в близост до Средиземно море", подчертава метеорологичната служба.

От своя страна агенцията за контрол на нивото на водата във водоемите "Вижикрю" предупреждава за "риск от наводнения, които могат да причинят значителни преливания на водоеми", тъй като през последните дни се наблюдават силни валежи върху вече прогизналата от вода почва.

"Мократа почва влошава особено състоянието на растителността, при което 13 департамента остават под наблюдение", посочва още метеорологичната служба.

Министерството на екологичния преход на Франция съобщи, че периоди на обилни валежи се наблюдават от няколко седмици в страната, като западната част от полуостров Бретан е била особено засегната. "В момента от валежи е засегната цялата западна част на страната и има повишаване на речното ниво", допълват още от министерството.

В цялата страна 56 департамента обявиха също жълт код за опасно време.