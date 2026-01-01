Цените на петрола скочиха с над 6 процента днес, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че ще поддържа морската блокада на САЩ срещу Иран, докато страната не се съгласи на ядрено споразумение, предаде Си Ен Би Си.

Фючърсите на международният бенчмарк Брент, който е референтен за Европа, се повишиха с повече от 6 процента до 118,33 долара за барел към 19:10 ч. българско време.

Котировките на на американския West Texas Intermediate също отбелязаха ръст от над 6 на сто до 106,37 долара за барел.

„Блокадата е малко по-ефективна от бомбардировките (...) ще става по-лошо за тях. Не могатда имат ядрено оръжие“, заяви Тръмп пред електронното издание „Аксиос“ днес.

Опитите за продължаване на преговорите за прекратяване на войната са в застой през последните дни. Иран отказа да отвори отново Ормузкия проток, докато САЩ не вдигнат блокадата.

Контролът на Техеран над пролива прекъсна износа на петрол от Близкия изток, което доведе до рязко поскъпване на енергията на световния пазар.