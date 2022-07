Премиерът на Обединеното кралство Борис Джонсън обяви оставката си като лидер на Консервативната партия след вълна от правителствени оставки, съобщи CNN.



„Ясно е, че волята на парламентарната Консервативна партия трябва да има нов лидер на тази партия и следователно нов министър-председател“, каза той. „Съгласих се със сър Греъм Брейди, председателя на нашите депутати от задната скамейка, че процесът на избор на нов лидер трябва да започне сега и графикът ще бъде обявен следващата седмица. Днес назначих кабинет, който да служи, както ще направя, докато не бъде избран нов лидер“, заяви Джонсън.



„Така че искам да кажа на милионите хора, които гласуваха за нас през 2019 г., много от тях гласуваха за консерваторите за първи път. Благодаря ви за този невероятен мандат. Най-голямото консервативно мнозинство от 1987 г. насам“, добави той.



BREAKING: Boris Johnson says he will resign as U.K. prime minister after months of scandal and days of internal revolt. pic.twitter.com/yiMt5Rr7w0