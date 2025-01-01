Бившият британски консервативен премиер Риши Сунак заяви, че се надява да води "седмични разговори с читателите" на "Сънди Таймс", след като се присъедини към вестника като коментатор, предадоха Пи Ей медия/ДПА.

Сунак, който е действащ член на парламента от избирателния район Ричмънд и Норталъртън в северната част на Англия, ще списва седмична колонка в бизнес рубриката на теми, включващи технологии, политика и икономика.

Колонката ще се публикува в печатен и дигитален формат от този уикенд.

Сунак заяви: "Като дългогодишен читател на бизнес страниците на "Сънди Таймс", за мен е чест да се присъединя към този страхотен екип като коментатор".

В епоха на дълбоки промени, наистина се надявам на седмични разговори с читателите за силите, които преобразуват световната икономика, от глобалната политика до технологиите."

Бен Тейлър, главен редактор на "Сънди Таймс", добави: "Радвам се да приветствам такава знаменита и уважавана личност в екипа.

Богатият опит и блестящият ум на Риши ще помогнат на читателите да се ориентират в един все по-предизвикателен и сложен бизнес пейзаж.

Опитът му е без конкуренция – както на световната сцена, така и в правителството – и сме уверени, че той ще бъде "задължително четиво" всеки уикенд."

Хонорарът на Сунак ще бъде превеждан на The Richmond Project, благотворителна организация в областта на образованието, основана от бившия премиер и съпругата му Акшата Мърти, която се стреми да промени живота на младите хора чрез подобряване на математическите им умения.

Новата му роля като коментатор е одобрена от Консултативния комитет по бизнес назначения, който предоставя съвети на министри и висши държавни служители относно поемането на назначения след напускане на длъжността.