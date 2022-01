Новак Джокович е бил повторно задържан само часове, след като спечели делото си срещу правителството на Австралия за анулирането на визата му за влизане в страната, съобщи The Daily Mail.

Говорейки пред сръбски журналисти, бащата на световния номер 1 – Сърджан Джокович, заяви, че австралийската полиция го е арестувала отново в опит в крайна сметка да го депортира под специални правомощия, наредени от имиграционния министър на страната.



В същото време обаче властите в Австралия отричат тази новина. Източници от местната федерация по тенис и правителството твърдят, че няма решение все още за отнемане на визата му.



LATEST UPDATE: .@DjokerNole has refused to leave the country and is right now with his lawyers, his father Srdjan tells me.



“Novak won’t leave Australia. He will continue to fight this and stay in prison as long as it’s needed,” Srdjan Djokovic says.https://t.co/1jCFy82qLV https://t.co/cmDQVxt9L7