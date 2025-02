Американски военен самолет, превозващ нелегални индийски мигранти, кацна днес в град Амритсар, Северна Индия, предаде БНР, позовавайки се на Ройтерс. Броят на мигрантите, превозвани като част от миграционния план на президента Доналд Тръмп, не се уточнява, отбелязва агенцията.

Според местни медии полетът връща обратно 205 души, а според други те са 104. Повечето от мигрантите са от северния щат Пунджаб, където е разположен Амритсар, и от западния щат Гуджарат.

Нелегални индийски мигранти са били депортирани и от предишни американски администрации, но за първи път се използва военен самолет за целта.

Trump has deported 205 Indian illegal immigrants back to India chained and handcuffed. The military aircraft carrying these Indians, mostly Gujaratis is expected to land soon in India. Modi and Hindutva Gang have gone silent about it. pic.twitter.com/H8Sr0h61GM