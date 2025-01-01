Броят на жертвите от земетресението с магнитуд 6,9, което разтърси централната част на Филипините, се е увеличил на 69 души, съобщи представител на службата за бедствия, докато правителството мобилизира целия си наличен ресурс за издирване на оцелели и възстановяване на електро- и водоснабдяването, предаде Ройтерс.

Трусът, разтърсил крайбрежието малко преди 22:00 ч. местно време вчера, е бил на малка дълбочина.

Болницата в град Бого в северната част на провинция Себу, който се намира близо до епицентъра на земетресението, е "претоварена", съобщи пред репортери представител на гражданската защита Рафи Алехандро.

🚨A magnitude 6.9 #earthquake destroyed a #Catholic church in the Philippines, according to media reports.



The tremors were felt most strongly on the island of #Cebu.



There are no casualty reports yet. Footage is being shared on social media. pic.twitter.com/FBkGiA4277 — News.Az (@news_az) September 30, 2025

Данните за броя на загиналите са огласени от регионалната служба за бедствия в Себу и подлежат на потвърждение, заяви Джейн Абапо от регионалната служба за гражданска защита. Друг служител съобщи, че над 150 души са ранени.

Президентът Фердинанд Маркос-младши увери оцелелите, че ще получат спешна помощ. Той каза, че министрите от кабинета са на място и ръководят спасителните операции, и изрази съболезнованията си на хората, загубили близките си.

Себу, една от най-популярните туристически дестинации във Филипините, е с население от около 3,4 милиона души. Въпреки щетите международното летище Мактан-Себу, второто по натовареност в страната, продължава да функционира. В друг тежко засегнат град, Сан Ремиджио, беше обявено бедствено положение, за да се подпомогнат усилията за реагиране и спасяване.

Заместник-кметът Алфи Рейнес призова за храна и вода за евакуираните, както и за тежко оборудване, за да се подпомогнат спасителните екипи.

"Вали силно и няма ток, така че наистина се нуждаем от помощ, особено в северната част, защото има недостиг на вода, след като водопроводните тръби бяха повредени от земетресението", каза Рейнес пред медиите.

Жителят на близкия град Пилар Арчел Кораза разказа, че по-голямата част от семейството му е спяло, когато къщата им започнала да се тресе силно. "Аз ги събудих и всички изтичахме на улицата", добави той пред местни медии.

Кораза, който живее близо до брега, каза, че е видял морската вода да се отдръпва след труса.

More video from the gala night of an international pageant in Cebu shows the moment the magnitude 6.9 earthquake hit the Philippines.



Terrifying!pic.twitter.com/OmDtcXjkDc — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 30, 2025

Местните медии публикуваха видеоклипове на хора, които бягат от домовете си, докато земята се тресе и сградите се срутват, включително църква, която е на повече от 100 години. Рейнес каза, че сред загиналите има хора, които са играли баскетбол в спортен комплекс в Сан Ремиджио, когато той частично рухнал при земетресението.

Сеизмологичните служби определиха дълбочината на земетресението на около 10 км и регистрираха множество вторични трусове, най-силният от които с магнитуд 6. След земетресението не беше обявена опасност от цунами.

Филипините се намират в Тихоокеанския огнен пръстен, където вулканичната активност и земетресенията са често явление. През януари в страната имаше две големи земетресения, които не взеха жертви.

През 2023 г. земетресение с магнитуд 6,7 в морето отне живота на осем души.