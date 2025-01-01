Шестима души загинаха и 10 са изчезнали, след като част от мост в строеж се срути в северозападната част на Китай, съобщиха държавните медии.
Видео, публикувано от държавната телевизия CCTV, показва как средната част на арката на моста внезапно се срутва и пада в водите на река Жълта река.
Причината е повреда на стоманено въже, предаде АФП.
По време на инцидента на място са били 15 работници и проектен мениджър.
In the early hours of Friday, a construction cable on the Jianzha Yellow River Bridge along the Qinghai section of the Sichuan-Qinghai Railway snapped while under construction, causing 6 death and 10 missing as of 12 pm on Friday, according to Xinhua. At the time of the accident,… pic.twitter.com/amXa0nepwt— Global Times (@globaltimesnews) August 22, 2025
Мостът на железопътната линия Сичуан-Цинхай е най-големият двупистов мост с непрекъсната стоманена арка в света, според „Народни дневник“.
Той е и първият железопътен стоманен арков мост в Китай, прекосяващ Жълтата река, и вторият по дължина в страната, се посочва в доклада.
Снимки, публикувани в държавните медии, показват частично построения мост, липсващата му средна част и две гигантски скелеви кули и няколко крана до него.
Стотици спасители бяха мобилизирани за операцията по търсене и спасяване.
4 people died and 12 others are missing after a construction cable broke at around 3 am today at a bridge under construction on the #Qinghai section of the Sichuan-Qinghai Railway. Search and rescue efforts are underway. #China #accident pic.twitter.com/fK0AB2CN4u— Shanghai Daily (@shanghaidaily) August 22, 2025
Индустриалните инциденти са доста чести в Китай поради неясни правила и нестриктни стандарти за безопасност.
През декември миналата година 13 души изчезнаха след като се случи срутване на строителна площадка на голяма железопътна линия в южния китайски град Шенжен. Нямаше съобщения за оцелели.