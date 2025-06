Преподавателка е починала от раните си, след като е била нападната с нож от 15-годишен ученик близо до колеж „Франсоаз Долто“ в Ножан днес, предаде Le Monde.

Френският президент Еманюел Макрон потвърди новината в платформата "Екс":

„Докато бдеше над децата ни в Ножан, една възпитателка изгуби живота си – жертва на безсмислена вълна от насилие. Всички сме заедно с нейното семейство, близките ѝ, колегите ѝ и цялата образователна общност“.

Ученикът е нападнал 31-годишната възпитателка с нож по време на проверка на ученическите раници, извършвана от полицията. Той е задържан в жандармерийското управление в Ножан, съобщиха от префектурата. Очаква се на място да пристигне министърката на националното образование Елизабет Борн.

В "Екс" тя определи случилото се като „ужасна трагедия“:

