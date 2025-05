Десет мъже са избягали от затвор в Ню Орлиънс в петък, вероятно с помощта на служители в затвора, предаде NOVA. Властите предупредиха, че се считат за въоръжени и опасни.

Трима от тях вече са задържани, останалите се издирват.

Surveillance video of New Orleans prisoners escaping. Was this a minimum security prison? Who was monitoring the cameras? pic.twitter.com/YwuZyeSU3E

Първоначално служителите съобщиха, че 11 са избягали, но впоследствие са осъзнали, че един от тях току-що е бил преместен в друга килия. Седем затворници не са заловени, включително четирима мъже - Кори Бойд, Лентън Ванбюрен, Джърмейн Доналд и Дерик Гроувс - които са обвинени в убийство от втора степен, съобщиха служители.

Няколко от затворниците са започнали да отварят заключената врата на килията в 00:22 ч. в петък и са били видени на записи от охранителни камери да излизат около 20 минути по-късно, според шерифската служба на окръг Орлиънс.

UPDATE: Prison break toilet escape: 10 inmates escape New Orleans jail—WITH HELP FROM INSIDE. They yanked a cell door off track, breached a wall behind a toilet, and left a taunting message: "Too Easy LoL."



Sheriff says it’s an "unacceptable situation." Who’s on the inside? pic.twitter.com/JknLJUqqbh