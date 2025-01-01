Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“ – спрямо него, обвинен в опит за грабеж в големи размери.

Инцидентът е станал на 8 август, около 9:20 ч., в столичния квартал „Дианабад“. Обвиняемият е направил опит да отнеме чанта за лаптоп от жена, съдържаща внушителната сума от 114 000 лв., два мобилни телефона и очила. Той е издърпал чантата от ръката на пострадалата, но опитът му е бил осуетен от двама свидетели, които го задържали на място.

Мъжът е привлечен към наказателна отговорност за престъпление. Това престъпление се наказва с лишаване от свобода от 5 до 15 години.

Прокурорът е преценил, че събраните доказателства водят до разумно подозрение, че обвиняемият е извършител на престъплението и съществува опасност да извърши друго такова, ако не бъде задържан.

Днес се очаква Софийският градски съд да разгледа искането на прокуратурата.