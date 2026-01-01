Росен Миленов и Иван Иванов

Росен Пламенов Миленов - кандидат за президент, и Иван Стефанов Иванов - кандидат за вицепрезидент, са с № 2 в бюлетината.
28 минути
Млади шофьори се блъснаха в Казанлък, има ранен
Двама 18-годишни зад волана се сблъскаха в Казанлък, съобщиха от полицията в Стара Загора. Случаят ...
31 минути
Йеменското правителство поиска международна помощ срещу хутите (ВИДЕО)
Йемен призова международната общност да окаже по-голяма подкрепа срещу шиитските ...
44 минути
ДБ искат обявяване на противоконституционност на промените в Закона за подпомагане на земеделските производители
Любен Иванов от ДБ каза пред журналисти, че днес се обнародва в Държавен вестник Закона ...
47 минути
Бивша монахиня получи 20 години затвор за сексуални злоупотреби с деца в Аржентина
Бивша католическа монахиня беше осъдена на 20 години затвор в Аржентина по нашумял ...
49 минути
При спецакция: Спипаха буркани с марихуана в жилище в Свищов
Спипаха буркани с марихуана в Свищов, съобщиха от полицията. На 24 септември е извършена ...
ohnamama.bg
Късите дни, дългият списък със задачи: Защо студеното време още повече изтощава майките
Когато дните станат по-къси, температурите паднат, а слънцето се показва все по-рядко, много майки усещат ...
57 минути
Мъж пострада при инцидент с газова бутилка, докато пече чушки
66-годишен мъж пострада при инцидент с газова бутилка в Плевен, съобщиха от полицията. Мъжът ...
1 час
Силен взрив частично срути сграда в центъра на Атина, трима души са ранени (ВИДЕО)
Силен взрив разтърси центъра на Атина в петък сутринта и предизвика частично срутване ...
1 час
Счетоводителка присвои пари от училище във Великотърновско
43-годишна жена е обвинена в присвояване на служебни пари във Великотърновско, съобщиха ...
1 час
Патриарх Даниил ще посети Светите земи и Йордания
По покана на Йерусалимския патриарх Теофил Трети и по решение на Светия синод на Българската ...
1 час
Иранският президент от Ню Йорк: Не се опитваме да убием Тръмп (ВИДЕО)
Медийните изяви на иранския президент Масуд Пезешкиан в страната са строго контролирани. ...
1 час
Тръмп похвали отношенията между САЩ и Китай по време на вечеря в Белия дом
Президентът на САЩ Доналд Тръмп похвали отношенията между Китай и САЩ по време на държавната ...
2 часа
От „Булгаргаз“ отказали да предоставят на Нинова протокол към споразумението с „Боташ“
Лидерът на „Непокорна България“ Корнелия Нинова съобщи, че ще обжалва отказ на държавното ...
2 часа
„Таксиметровият бранш се чувства излъган, предаден и ощетен“: Шофьори са готови за протест
Таксиметрови водачи и превозвачи са готови за законни протестни действия след решенията ...
2 часа
Арестуваха 30 души, сред които актрисата Сюзън Сарандън по време на протест срещу Нетаняху
Полицията в Ню Йорк арестува най-малко 30 души, сред които актьори и политици, по време ...
2 часа
Сцена като от филм в Камено: Младеж вилнее с мачете по улиците и нанася удари по коли
С мачете по улиците на град Камено до Бургас. В рубриката „Моята новина“ е получен ...
3 часа
Временна организация на движението по бул. „Владимир Вазов“ в София
Временна организация на движението по бул. „Владимир Вазов“ ще е в сила от 25 септември ...
3 часа
Парламентарен контрол: Петима министри отговарят за пътища, тол система и сигурност
Днес в Народното събрание се провежда парламентарен контрол, в рамките на който петима ...
3 часа
Започва проверка срещу прокуратурата за разгласяването на лични данни по случая „Петрохан“
Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) е започнал проверка на прокуратурата ...
4 часа
Делото за замърсяването на Варненското езеро влиза в съда, oбвиняем е Иван Портних
Съдебното дело за замърсяването на Варненското езеро започва с разпоредително заседание. ...
4 часа
Министър Велислава Петрова проведе серия срещи в ООН
Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе поредица от двустранни срещи ...
4 часа
Доклад: Жителите на Истанбул губят по около 120 часа в задръствания всяка година
Жителите на турския мегаполис Истанбул губят по около 120 часа в задръствания всяка ...
5 часа
Ердоган: Турция не е враг на Гърция, а неин съсед и съюзник
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че Турция не е враг на Гърция, а неин ...
11 часа
ЦИК регистрира Александър Гарибов като кандидат за вицепрезидент заедно с Александър Томов
Централната избирателна комисия (ЦИК) регистрира Александър Цветанов Гарибов за вицепрезидент ...
12 часа
Петрова: България може да бъде стратегическа връзка между Европа, Черноморския регион, Близкия изток и Азия
Стратегическата свързаност беше сред водещите външнополитически акценти в поредицата ...
12 часа
Десетки делегати напуснаха залата на Общото събрание на ООН в началото на речта на Нетаняху
Израелският премиер Бенямин Нетаняху излезе на трибуната на Общото събрание на ООН, ...
13 часа
Йотова обсъди с премиера на Андора засилване на сътрудничеството в областта на туризма
България има изключително добри условия за зимни спортове, има опит и като успешен ...
13 часа
Пред централата на ООН имаше протест срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху
Пред централата на ООН в Ню Йорк имаше протест срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху, ...
14 часа
Почина френската актриса Марина Влади, съпруга на Владимир Висоцки
Френската актриса, писателка и певица Марина Влади почина на 88-годишна възраст. Тя ...
15 часа
ЦИК заличи кандидат за вицепрезидент заради съветско гражданство по рождение
Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви за недействителна регистрацията на Сергей ...
15 часа
Бащата на посланик Йорданов отрича връзка с Пеевски и обществени поръчки
Бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства Иван Йорданов отрича ...
15 часа
Външният министър поиска отзоваване на посланика ни в ОАЕ
Министърът на външните работи Велислава Петрова подписа проект на решение на Министерския ...
15 часа
МВнР: България се присъедини към декларацията на ООН за Украйна
България поддържа европейското единство и в тази връзка се присъедини към декларацията ...
15 часа
БАБХ обяви две огнища на шарка по овцете и козите в Софийско и Кърджалийско
Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира две огнища на шарка ...
16 часа
Земетресение е регистрирано край Симитли (КАРТА)
Земетресение с магнитуд 2,0 е регистрирано в района на Симитли, област Благоевград, ...
16 часа
Един от най-желаните ергени в света – Дамиано Давид, се жени за приятелката си Дав Камерън
Един от най-желаните ергени в Италия и на планетата – Дамиано Давид, вокалист на италианската ...
16 часа
„Наистина страхотно приятелство“: Тръмп посрещна Си Цзинпин в Белия дом
Американският президент Доналд Тръмп заяви в началото на дългоочакваното държавно ...
17 часа
Унищожиха над 2 тона марихуана чрез изгаряне в ТЕЦ
Над 2 тона марихуана бяха унищожени днес, 24 септември 2026 г., чрез изгаряне в топлоелектрическа ...
17 часа
Полша ще помага на България за поддръжка на ВВС
Министърът на отбраната Димитър Стоянов се срещна днес със заместник-министъра на ...
17 часа
Конституционният съд остави в сила правилата, по които Йотова разпредели местата в ЦИК
Конституционен съд отхвърли искането за обявяване на противоконституционност на ...
17 часа
Нетаняху пристигна в Ню Йорк за Общото събрание на ООН (ВИДЕО)
Израелският премиер Бенямин Нетаняху пристигна в Ню Йорк, където ще направи изказване ...