ЦИК избори
ЦИК избори / БТА

Камен Захариев Тасков - кандидат за президент, и Галя Димитрова Иванова - кандидат за вицепрезидент, са с № 6 в бюлетината.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

Президентски избори