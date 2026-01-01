Йордан Малджански
Йордан Малджански / БТА

Йордан Иванов Малджански - кандидат за президент, и Валентин Асенов Христов - кандидат за вицепрезидент, са с № 5 в бюлетината.

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Президентски избори