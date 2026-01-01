Андрей Гюров и Георги Кандев
Андрей Гюров и Георги Кандев / БТА

Андрей Атанасов Гюров - кандидат за президент, и Георги Димитров Кандев - кандидат за вицепрезидент, са с № 4 в бюлетината.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

Президентски избори