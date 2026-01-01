С наближаването на зимата и намаляването на светлата част от денонощието хората, предразположени към сезонна депресия, могат да усетят последиците както върху тялото си, така и върху мозъка си, пише Асошиейтед прес.

Смята се, че милиони хора страдат от сезонно афективно разстройство (SAD), при което епизодите на депресия обикновено започват през есента и отшумяват през пролетта или лятото. Един от факторите, които могат да отключат разстройството, е преминаването към стандартното часово време, което води до по-ранно настъпване на тъмнината част от денонощието. Медицинските специалисти разпознават и по-лека форма, наречена субсиндромно сезонно афективно разстройство. Съществува и летен вариант на сезонната депресия, макар за него да се знае по-малко, отбелязва Асошиейтед прес.

През 1984 г. екип, ръководен от д-р Норман Розентал, тогава изследовател в Националните здравни институти на САЩ, за първи път описва сезонното афективно разстройство и въвежда термина SAD. „Смятам, че съкращението се е наложило, защото е лесно за запомняне (sad на английски означава тъжен – бел.ред.)“, каза той.

Не е установена единна причина за сезонното афективно разстройство. Според Националните здравни институти то засяга много повече жени, отколкото мъже. Симптомите могат да бъдат сходни с тези на депресията и да включват продължително чувство на безнадеждност или песимизъм, както и затруднения с концентрацията, паметта и вземането на решения, информира Асошиейтед прес.

В опит да разберат по-добре какво се случва, учените изследват как специализирани клетки в очите ни преобразуват синята част от светлинния спектър в нервни сигнали, които влияят върху настроението и бодростта.

Слънчевата светлина съдържа голямо количество синя светлина. Когато тези клетки я поглъщат, се активират центровете в мозъка, отговорни за поддържането на бодростта, и ние се чувстваме по-будни, а вероятно и по-щастливи, отбелязва Асошиейтед прес.

Изследователката Катрин Рьоклайн от Университета на Питсбърг е провела тестове с хора със сезонно афективно разстройство и с хора без него, за да установи как очите им реагират на синята светлина. Хората със сезонно афективно разстройство са показали по-ниска чувствителност към синята светлина в сравнение с останалите, особено през зимните месеци. Това подсказва една от възможните причини за зимната депресия.

Много хора със сезонно афективно разстройство се повлияват добре от светлинната терапия, каза д-р Пол Десан от Клиниката за изследване на зимната депресия към Йейлския университет. Терапията може да включва излагане на ярка светлина за около половин час сутрин с помощта на устройства, които излъчват светлина приблизително 20 пъти по-ярка от обичайното осветление в помещенията, информира Асошиейтед прес.

Научните изследвания подкрепят използването на светлина с интензитет около 10 000 лукса – мерна единица за осветеност. Според проучванията тя трябва да се използва по 30 минути всяка сутрин. Десан посочи, че това може да помогне не само на хората със сезонно афективно разстройство, но и на тези, които изпитват по-леки форми на зимна потиснатост.

Йейлският университет е тествал различни продукти и предлага списък с препоръки, а организацията с нестопанска цел Център за терапии чрез въздействие на околната среда е разработила ръководство за потребителите при избора на подходяща лампа. Антидепресантите са сред основните средства за лечение на сезонното афективно разстройство наред със светлинната терапия. Лекарите препоръчват също спазване на редовен режим на сън и разходки на открито, дори в облачни дни, отбелязва Асошиейтед прес.

Ползите от светлинната терапия могат да отслабнат, когато хората престанат да я използват. Според изследователката Кели Рохан от Университета във Върмонт проучванията показват, че един вид психотерапия – когнитивно-поведенческата терапия (КПТ) – има по-дълготраен ефект. Тя включва работа с терапевт за разпознаване и промяна на неблагоприятните мисловни модели.

Работата с терапевт може да помогне на хората да предприемат малки стъпки към възстановяване на способността си да изпитват удоволствие от живота, каза Рохан. Тя препоръчва планиране на приятни занимания, които не изискват големи усилия, за да се излезе от състоянието на своеобразен зимен сън. Сред тях е например излизането навън за среща с приятел на кафе, допълва Асошиейтед прес.