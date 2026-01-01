София посрещна православни светини – частица от честнàта ръка на свети Давид Евбейски и шапка от облачението на мощите на свети Йоан Руски.

С благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Даниил, светините бяха донесени в България от Негово Високопреосвещенство Халкидския митрополит Хризостом, който бе съпроводен от Негово Преосвещенство Скопелския епископ Никодим и духовенство (Гръцка православна църква).

БТА

След като архиереите бяха официално посрещнати в Софийската света митрополия, светините бяха поставени в параклиса „Св. вмчца Марина“, а по-късно с лития бяха пренесени в митрополитския катедрален храм „Св. вмчца Неделя“, където бяха положени за поклонение от вярващия народ.

"До ден-днешен тези светци не са престанали да чудотворят, с което показват, че са живи пред Бога. Това е голямо тържество на вярата ни. Затова за нас е много голямо благословение да имаме възможността да се поклоним на тези човеци, които са живели преди толкова години, но които до днес предстоят пред Бога и се застъпват за нас и раздават любовта и благодатта си", заяви патриарх Даниил.