Представете си, че сте във въздуха. На борда е цялата тежест на държавата. Последствията няма да са лични, а национални, само при една грешка. Какво означава да носиш тази тежест? Гостът в новия епизод на Телеграфно подкастът е бил точно там като командир на Авиотряд 28, апреди това и на авиобаза Крумово – ген. Златко Златев.

Първият му полет на правителствения Еърбъс е с Румен Радев в качеството му на президент е до Брюксел. „Аз извърших и излитане, рулиране и кацане. Интересното беше, че тогава летищте София имаше неравности по рульожката. Тръгвайки не знаех за тази неравност. Тъкмо кабинния състав бяха сервирали питиетата на Румен Радев, на г-жа Радева и на всички пътници. И когато самолетът мина през тази неравност и се разтресе, така малко се поизляха напитките. Получи се доста конфузна ситуация, но той е човек над тези дребни нещица. Нямаше, естествено, никакви последствия, дори го прие с усмивка“, разказва ген. Златев. Следват полети с различни политици до различни краища на света.

В кабината

Имало ли е случай Радев да влезе в кабината и да си говори с пилотите?

„Имало е случай, но обикновено това става на полета на връщане към София. Защото на отиване той обикновено се готви за предстоящите срещи и е зает с много материали непрекъснато. Но на връщане, когато нещата се успокоят, и той е в добро настроение, естествено. Има случай да е влизал в кабината и си приказваме. Спомняме си старите времена във Военновъздушните сили“, казва бившият шеф на авиоотряда.

Докато той е в авиобаза Крумово, Радев е първо в Равнец, след това в Граф Игнатиево. „Когато станах командир на авиобаза Крумово, той вече беше заместнин-командир на ВВС. Имахме една история, в която той пое голяма отговорност. В Министерството на отбраната самото вземане на решение за провеждане на полет за спасителна операция е малко тромово. Минават часове. Трябва Планинската служба да пише писмо искане до министъра или до началника на отбраната, в последствие до командира на ВВС, в последствие до командира на базата. Това отнема часове. И един ден тогава той беше заместнин-командир на ВВС. И ми се обадиха от Планинската спасителна служба, че на връх Малка каменица на 2800 метра в Пирин, турист се е подхлъзнала и е паднал и е контузен. Попитаха можем ли да изпълним спасителна операция. Тогава се обадих на Румен Радев. Той ме попита: Ти ли ще изпълниш задачата? Казах му: Аз. Отговори ми: Златко тръгвай, аз ще се оправя с тях, аз ще се разбера с ген. Симеонов и така стана".

Екипажът излита и успява да спаси човека. Само още малко закъснение и изходът за туриста можел да е фатален.

Бисер

По подобен начин се развива и ситуацията по време на голямото наводнение в Бисер, при което 10 души загубиха живота си. Ген. Златев отново излита и успява да спаси баща и син, които стоели на покрива на автомобила си.

Какво е чувството да спасиш човек?

Ген. Златев споделя, че е комплексна дейност, за която пилотите и целия екипаж се готвят: “И когато се наложи да се изпълни такъв полет, всичко се развива много бързо, почти автоматизирано. Секунди!“.

Израел

Следващата евакуация е през 2013 г., когато вече е в правителствения Авиоотряд 28 и излизат, за да приберат българите от Тел Авив след военния конфликт между Израел и Хизбула.

„Полетът трябваше да се организира през нощта за около два часа. Мисля, че ние бяхме първите и единствени, които кацнахме тогава, след като летище Тел-Авив, беше затворено“, посочва той. По същият начин се действа и за Сочи. „Сочи беше мирна, но Русия беше обявена за неприятелска страна. Там трябваше да се вземат морски екипажи на кораба „Царевна“, който мисля беше ударен“, спомня си ген. Златев.

Бронирана

Вратата на кабината, която дели пилотите в правителствения Еърбъс от пътниците, е бронирана. Влиза се при тях с код. Никой от представителите на властта не си е позволявал да нахалства. Каква е ралзиката между реалните полети на властта и филмите за Air Force 1 на американския президент например, ще видите в епизода.

Пилотът разкрива и как е превозвал на борда, но на хеликоптер още държавни мъже – Иван Костов, Симеон Сакскобургготски, Георги Първанов, принца на Япония. Какво е напрежението, каква е отговорността, ще чуете само в епизода.

Ген. Златев разказа подробноси и за ситуацията, при която Румен Радев тръгва да излиза със самолета, а служебният премиер Димитър Главчев с фалкон-а. Какво предлага единия на други и как свършва историята? Отговорът в Телеграфно подкастът.