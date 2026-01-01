Бетон, прах, дупки по улиците, липсващи тротоари, изчезнали зелени площи. Защо за десетки хиляди българи, които живеят в зони с интензивно строителство, подобен пейзаж се оказва всекидневие? Отговорите очаквайте в „Темата на NOVA” тази събота. Журналистът Деница Суруджийска и операторът Георги Георгиев се връщат чак към годините след Освобождението, за да разберат как са проектирани градските зони и защо днес масово липсва модерна инфраструктура. А карти и документи от миналото разкриват как са се променили София, Пловдив и Варна само за три десетилетия.

Градските домове в България вече достигат 3 милиона, а през 2025-та на пазара у нас са се появили над 37 хиляди нови жилища. Според националната статистика, ръстът е исторически рекорд от средата на 90-те досега. Как обаче изглежда всичко това, ако оставим цифрите настрана и излезем на улицата? Екипът на NOVA отива там, където всекидневно се появяват най-много нови сгради, за да провери как се маневрира между строежите с автомобил, пеша и експериментално – с детска количка. Кога инфраструктурата ще догони строителството на нови сгради? И какво е решението на властите и на експертите? Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Стефан Тодоров.

Гледайте „Дом върху дом“ в „Темата на NOVA“ на 20 юни, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.



