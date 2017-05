Американски дипломати поздравиха българите с „Върви, народе възродени“ (ВИДЕО)

Посланик Ерик Рубин, заедно със служители от Посолството на САЩ в България, поздравява всички българи с предстоящия Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. В сътрудничество със Сдружение „Азбукари“ и Нова телевизия Американското посолство взе участие в създаването на този видеоклип, за да покажем своето уважение и признание пред българската история. Ambassador Eric Rubin, together with staff from U.S. Embassy Sofia, congratulates all Bulgarians on the upcoming Day of Bulgarian Literacy, Culture and Slavic Writing. In cooperation with Nova TV and the NGO Azbukari, U.S. Embassy Sofia took part in this video to show our respect and recognition for Bulgarian history.