Когато времето застудее и вирусите започнат да върлуват, най-доброто „лекарство“ често идва не от аптеката, а от кухнята. Топлата домашна супа не само стопля тялото, но и подсилва имунната система, помага за по-бързо възстановяване и осигурява ценни витамини и минерали.

Ето няколко доказано полезни рецепти за супи, които ще ви помогнат да се преборите с настинките и вирусите.

🧄 1. Класическа пилешка супа – „антибиотикът“ от баба

Ползи: Пилешката супа съдържа аминокиселината цистеин, която облекчава възпаленията в горните дихателни пътища. Топлата течност отпушва носа и успокоява гърлото.

Thinkstockphotos

Необходими продукти:

► 1 пилешко бутче или гърди;

► 1 морков;

► 1 глава лук;

► 1/2 чушка;

► 1 малък картоф;

► Магданоз, сол, черен пипер;

► 1 с.л. зехтин.

Начин на приготвяне: Сварете пилето до готовност, отделете месото и го накъсайте. В бульона добавете нарязаните зеленчуци и варете до омекване. Върнете месото, подправете и добавете пресен магданоз.

💡 Съвет: Добавете щипка куркума – тя има силно противовъзпалително действие.

🧅 2. Лучена супа за детокс и имунитет

Ползи: Лукът е богат на антиоксиданти и фитонциди – естествени вещества, които убиват вируси и бактерии.

Необходими продукти:

► 4 големи глави лук;

► 2 с.л. масло;

► 1 л зеленчуков бульон;

► Сол, черен пипер, мащерка.

Начин на приготвяне: Запържете лука до златисто, добавете бульона и подправките, и варете 20 минути. Пасирайте за по-кремообразна текстура.

💡 Съвет: При настинка добавете малко чесън – естествен антибиотик.

🥕 3. Зеленчукова супа с джинджифил и чесън – имунна бомба

Ползи: Джинджифилът стимулира кръвообращението и загрява тялото, а чесънът се бори с вирусите.

Необходими продукти:

► 1 морков;

► 1 тиквичка;

► 1 малък картоф;

► 2 скилидки чесън;

► 1 ч.л. настърган джинджифил;

► Сол, куркума, лимонов сок.

Thinkstock/Getty Images

Начин на приготвяне: Сварете всички зеленчуци, добавете чесъна и джинджифила, пасирайте и овкусете с лимонов сок.

💡 Съвет: Консумирайте я топла вечер, за да подпомогнете прочистването на организма.

🍅 4. Доматена супа с босилек и зехтин – витаминен щит

Ползи: Доматите са богати на ликопен – антиоксидант, който намалява възпаленията и укрепва имунитета.

Необходими продукти:

► 5 узрели домата;

► 1 глава лук;

► 1 морков;

► 1 ч.л. зехтин;

► Сол, босилек, щипка захар.

Начин на приготвяне: Запържете лука и моркова, добавете доматите, варете 20 минути и пасирайте. Подправете с босилек и зехтин.



В дни на вируси, настинки и студ, една купа супа може да направи повече, отколкото предполагаме.