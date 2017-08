Уилям и Хари почетоха паметта на майка си (СНИМКИ)

Princes William and Harry brave rain to mourn Diana on anniversary of mum’s death https://t.co/dREDMWkWI7 pic.twitter.com/o6R460uj3Z — Daily Star (@Daily_Star) 30 август 2017 г.

ден преди 20-годишнината от смъртта й в автомобилна катастрофа в Париж, предаде Ройтерс. Двамата посетиха една от градините на двореца Кенсингтън,. В нея са посадени бели английски рози и незабравки.Посетиха и двореца Кенсингтън -. Те се срещнаха също с представители на благотворителни дружества, чийто патрон беше принцеса Даяна. Главният градинар на двореца и негов колега,на мястото, обясниха дизайна градината на Уилям, Хари и Катрин, които се пазеха от проливния дъжд с чадъри.. След като разглеждаха един час градината,. Мнозина изразиха одобрението си, че синовете на принцеса Даяна се грижат обществото да я помни.Синовете на принцеса Даяна се срещнаха с представители на подкрепяна от нея лондонска болница, на мисията за прокажените и на благотворителната организация, която работи за промяна на отношението на обществото към болните от СПИН. Днес,