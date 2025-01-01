Има места, които не зависят от сезоните. Кътчета, които съчетават тишина, простор, романтика и онова особено приятно усещане, което само морският въздух умее да буди.



Балчик е именно такова парченце от рая - спокойно, поетично и сякаш откъснато от времето. Дворецът, алеите, белите скали, тихите заливи - всичко носи усещане за пространство и лекота. Градчето се намира на чудно място, където морето среща хълмовете, за да създаде усещане за уединение и възможност за пълно презареждане.



А уикендът на това невероятно кътче съвсем не трябва да чака лятото. Понякога най-хубавите дни край брега са именно извън сезона - когато шумът е по-малко, въздухът е по-солен, а времето сякаш тече по-бавно. Lighthouse Golf & Spa Resort в Балчи к предлага точно това - петзвезден комфорт, тишина, природа и релакс. Място, където може да поемете въздух, да се отпуснете и да си върнете баланса.

Разположен на високо плато над морето, комплексът предлага гледки, които изпълват погледа и изчистват съзнанието. Независимо дали посрещате изгрева от терасата, или наблюдавате как следобедната светлина блести върху морската шир, това е място, което кара времето да спре.

Комфортните, просторни и светли стаи имат точно това предназначение - да вдъхнат тишина, лекота и пространство. Усещането за пълен релакс се подсилва от вътрешен минерален басейн, който е идеален както за сутрешно раздвижване, така и за дълго бавно плуване, което доказано елиминира стреса. Термалната зона допълва преживяването със сауна, парна баня, топли пространства и терапевтични ритуали, които напълно рестартират тялото.



Спа не е просто екстра, а част от пулса на Lighthouse Golf & Spa Resort - затова и черешката на тортата са разнообразните терапии, масажи и регенериращи ритуали. Те помагат да се отърсите от напрежението, да освободите ума и да усетите отново онова спокойствие, което не се побира в график. Това е подарък към тялото, който се помни дълго след края на почивката.

Част от чара на уикенд почивката е липсата на усложнения. Комплексът предлага лесен достъп, голяма територия за спокойни разходки и безплатен паркинг - детайл, който често се подценява, но носи реално удобство. Пристигате, паркирате, оставяте багажа и релаксът започва!

