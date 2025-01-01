Шофьорите да се движат внимателно при 66-и км на автомагистрала „Марица“ в района на Харманли, където се ремонтира фуга на мост и преминаването е в една лента, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

За подмяна на фуга на мостовото съоръжение при 66-ти км на магистралата в района на Харманли, се променя организацията на движение в участъка. При изпълнение на дейностите трафикът в платното в посока Пловдив ще бъде ограничен и ще се осъществява двупосочно в платното за ГКПП „Капитан Андреево“. Отсечката е сигнализирана с необходимата вертикална сигнализация, а скоростта е ограничена до 50 км/ч.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ уточняват, че ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение през съоръжението. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.