От 22 ноември до 28 ноември ще се извършват дейности по подобряване на отводняването в участък от автомагистрала „Струма“ в област Перник, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

В следващите дни от 8 ч. и 16 ч. ще се работи в отсечката от 10-и до 37-и км при п. в. „Долна Диканя“ поетапно в двете платна за движение на автомагистралата.

За разполагане на нужната пътноподдържаща техника ще се ограничава достъпът до аварийната лента. Трафикът ще преминава в активната и скоростната лента без ограничения.

През следващата седмица – от 24 до 28 ноември, за полагане на маркировка ще се променя организацията на движение от 14-и до 71-и км на магистрала „Хемус“ в Софийска област. Между 8 ч. и 17 ч. поетапно ще се полага маркировка в двете платна за движение. При работата в участъка в активната лента ще се разполага необходимата техника, а трафикът ще преминава в свободните пътни ленти.

В същия период ще се обновява и маркировката на първокласния път I-8 в района на Нови хан, от 89-и до 103-и км.

Освен това, от 24 ноември започна превантивен ремонт на 14 км от третокласния път III-6004 Горна Малина - Байлово. Дейности ще се изпълняват в отсечката между кръстовището с път I-6 Подбалканския път и село Байлово /км 0 до 14-и км/. При изпълнението на строителните дейности трафикът няма да бъде спиран, като превозните средства ще преминават в лентата, в която не се работи.

През следващата седмица ще се извършват подготвителни дейности, земни и ландшафтни работи. Проектът за превантивен ремонт включва полагане на нова асфалтова настилка, подобряване на отводняването и възстановяване на всички пътни принадлежности, полагане на маркировка, пътни знаци и ограничителни системи.

Ремонтът на третокласния път ще се изпълнява от пътноподдържащото дружество, с което АПИ има договор за текущо поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на Софийска област. Срокът за завършване на ремонта по задание е декември 2026 г.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Апелът към шофьорите е да се движат внимателно, да спазват правилата и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.