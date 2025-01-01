Столичната община започва изпълнението на проекта „Зелени мерки за по-чист въздух в Столична община“. Проектът е финансиран по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС), Приоритет 5 „Въздух”, и е на обща стойност 5 737 614.06 лв. Това стана ясно днес, 21 ноември 2025 г., по време на откриващата пресконференция за иницитивата.



„Проектът „Зелени мерки за по-чист въздух“ е част от комплексния пакет от мерки, който Столична община прилага за постигане на трайно подобрение на качеството на въздуха. Ние не разчитаме на еднократни действия, а изграждаме устойчива мозайка от взаимосвързани инициативи – от подмяна на стари отоплителни уреди, въвеждане на НЕЗ за автомобили и отопление, през модернизация на подвижния състав и инвестиции в подобрението на градския транспорт, до значително разширяване на зелената ни инфраструктура”, заяви Надежда Бобчева, зам.-кмет в направление “Зелена система, екология и земеползване”.

Европейската комисия предава България на съд заради замърсяването на въздуха



Основната цел на проекта „Зелени мерки за по-чист въздух в Столична община“ е да се намалят наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ₁₀), които се отделят от вторично разпрашаване в градска среда, чрез изграждане на зелена инфраструктура с висока ефективност.



Предвижда се озеленяване на площи с обща квадратура 9.90 хектара, като ще бъдат засадени общо 2 089 нови дървета (от които 1809 широколистни и 280 иглолистни) и 57 664 широколистни храсти, доказани със своите качества за улавяне на ФПЧ. Мерките са фокусирани в три основни направления:

Улично озеленяване: Общо седем обекта по протежение на ключови пътни артерии, като бул. „Цар Борис III”, бул. „Тодор Александров” и бул. „Цариградско шосе”.

Озеленяване на междублокови пространства: Два обекта в ж.к. „Младост 2” и ж.к. „Обеля 2”, като растителността е съсредоточена в контактните зони с пътните артерии за най-ефективно филтриране на замърсяването.

Иновативни зелени решения: Изграждане на вертикална стена от вечнозелена растителност при централния вход на „Университетска първа МБАЛ София” и мобилни кашпи със система за мъглуване в детска площадка в „Северен парк”, което ще подобрява микроклимата и ще намалява разпространението на Фини прахови частици;

Залесителни и облагородителни дейности ще се изпълняват в общо 11 обекта в различни точки на София. Първият от тях - озеленяване около ивицита на Бул. „Хан Кубрат“ – в отсечката от бул. „Ломско шосе“ до ул. „Бели Дунав“, вече е възложен за изпълнение, като се очаква дейностите на терен да стартират през идната седмица.

Столична община: Не очакваме проблеми със снегопочистването в София



“Засаждането на над 2000 дървета и почти 60 000 храсти с доказани филтриращи качества е пряка инвестиция в здравето на софиянци, а иновативните решения - вертикална зелена стена за Първа градска болница и мобилните кашпи за Северния парк, са доказателство, че София е достойна за своето място сред 100-те климатично неутрални града на бъдещето.”, допълни Бобчева.



Екологичните и социално-икономическите ползи от проекта са значими – подобряване качеството на живот и здравето на гражданите, и доказване пред Европейската комисия, че усилията на България дават резултат, като по този начин се намалява и рискът от финансови санкции, припомнят още от Общината.

Проект BG16FFPR002-5.004-0001 „Зелени мерки за по-чист въздух в Столична община“ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.