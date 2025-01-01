Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове "Лесово" и "Капитан Андреево" на изход за товарни автомобили, съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция" на сайта си.

Променят движението по магистрала „Струма“ край Долна Диканя за седмица

Трафикът е нормален на всички пунктове на границите с Република Северна Македония, Сърбия и Румъния.

Нормално е и движението на всички гранични преходи на границата с Гърция. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта, припомнят от "Гранична полиция".