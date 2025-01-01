Една от най-противоречивите фигури в седмия сезон на екстремното риалити “Игри на волята”, д-р Катрин Пекин, отпадна от надпреварата след загуба в елиминационната битка тази вечер. Победата грабна коалиционната ѝ партньорка Радостина, която спечели 100 златни гроша, богатството и титлата на д-р Пекин.

Съревнованието за оцеляване се проведе в три етапа. Стюардесата Николета натрупа комфортна преднина, но поредица от груби грешки доведоха до изравняване с Радостина и загуба на първото място.

Във втория етап стратегът Алекс успя да се справи с препятствието за точност броени секунди преди своите съперници, което също му донесе спасение и награда от 50 златни гроша. На финалната права лидерът на женската коалиция д-р Пекин и Николета се изправиха една срещу друга в решаващ дуел на търпението. Психиатърът не успя да завърши успешно и приключи своето участие в екстремното риалити.

За своята стратегическа, коалиционна и поляризираща игра д-р Пекин разказа в новото издание на официалния подкаст - “След Игрите”. Там водещата Ваня Запрянова я очаква с поредица от любопитни, изненадващи и провокативни въпроси. Епизодът е наличен в Nova Play, Vbox7 и YouTube.

Утре на Арената в Дуранкулак ще се завърне големият шампион от шестия сезон на надпреварата Мартин, за да опита да запише името си в златния отбор на приключенското предаване.

Не пропускайте “Игри на волята” в събота, 22 ноември, от 20:00 ч. по NOVA.

